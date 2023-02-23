Байден предложил на должность президента Всемирного банка экс-главу Mastercard
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Американский президент Джозеф Байден заявил, что в качестве кандидатуры на должность главы Всемирного банка следует рассмотреть бизнесмена Аджая Бангу, ранее руководившего Mastercard.
У Аджая есть уникальные способности, которые позволят ему руководить Всемирным банком в критический момент истории, он 30 лет строил успешные глобальные компании и руководил ими, сообщил Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.
На прошлой неделе действующий руководитель Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что подаст в отставку до конца этого финансового года.
Американцы по традиции руководят Всемирным банком, европейцы – Международным валютным фондом.
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