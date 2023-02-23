 

G7 продолжит работу для обеспечения потолка цен на энергоносители РФ

23.02.2023, 17:20, Разное
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Страны G7 будут работать вместе, чтобы обеспечить ценовые ограничения на российские энергоносители и предотвратить любые попытки их обойти. Об этом заявили главы центральных банков и министры финансов стран G7 в заявлении по итогам встречи в Бангалоре (Индия) на полях встречи министров финансов G20.

В заявлении говорится: “Мы продолжим тесно сотрудничать с нашим партнером, чтобы обеспечить соблюдение предельных цен на нефть и нефтепродукты и предотвратить попытки обойти эти меры”. На встрече было отмечено, что санкции против РФ не направлены на повышение энергетической или продовольственной безопасности. Напротив, эти меры направлены на ограничение возможностей РФ получать неожиданную прибыль за счет изменения цен на нефть, сообщают РИА Новости.


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