Комбинезоны, брюки карго и очки «кошачий глаз»: какие еще тенденции из 90-х возвращаются в моду

В 2023 году в моду снова возвращаются тенденции, которые пользовались большой популярностью в 90-х годах. Есть некоторая одежда и аксессуары этого периода, которые точно заслуживают особого внимания. Однако сейчас эти вещи представлены в несколько иной интерпретации.

Вот несколько модных тенденций 1990 года, которые точно заслуживают особого внимания.

Штаны карго

В 90-х большой популярностью пользовалась одежда с большим количеством карманов. Благодаря этому можно было носить все требуемые предметы с собой, и при этом не нужно было использовать сумочку.

В 2023 году в моду снова возвращаются брюки карго с большим количеством карманов. Однако стоит помнить, что такие штаны уде давно вышли за рамки просто повседневной моды и перешли на более высокий уровень.

Именно поэтому вы точно не ошибетесь, если скомбинируете брюки карго черного цвета, оттенка хаки или из денима вместе с туфлями или ботинками на каблуках и стильной рубашкой.

Массивные повязки на голову

В 90-х годах большой популярностью пользовались различные аксессуары для волос, и они будут актуальным в этом году. Мода на украшения для прически в 2023 году подразумевает под собой использование смелых и массивных ободков, которые должны стать завершением красивого и стильного образа, чтобы выглядеть просто восхитительно.

Широкие повязки, выполненные из ткани, станут отличным решением для украшения прически. Интересно смотрятся бархатные изделия с плетеной тесьмой и узлом посередине.

Они идеально сочетаются вместе со свободными романтическими платьями, а также с более простым и повседневным образом, который подразумевает под собой джинсы и кроссовки.

Очки “кошачий глаз”

Скоро уже наступит весна, а с ней придут солнечные дни. Если вы ищете солнцезащитные очки, которые помогут украсить и дополнить создаваемый образ, то отличным решением станут солнцезащитные очки “кошачий глаз”.

Впервые в моду такие очки вошли в 60-х годах прошлого века. Затем они снова приобрели популярность в 90-х, и тогда такие аксессуары славились наличием красивых и красочных пластиковых оправ. В 2023 году солнцезащитные очки “кошачий глаз” снова в моде. Этот аксессуар отлично подойдет для составления совершенно любого образа, который позволит выглядеть просто невероятно и безупречно.

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Комбинезон

В 90-х годах комбинезоны, выполненные из денима, пользовались огромной популярностью, и такой наряд выбирали для себя многие знаменитости. Это был самый настоящий хит, и практически у каждого был в гардеробе такой наряд.

Носили комбинезоны с укороченными топами, иногда с приспущенными лямками в стиле хип-хопп. Это даст возможность получения безудержной свободы.

Если хочется добавить в свой образ стиль 90-х годов, стоит выбрать для себя комбинезон с более свободными штанинами и сочетать все это с простой белой майкой. Преимуществом такого наряда является то, что он подходит для совершенно любой фигуры и может при надобности прикрыть живот. Эффектно смотрится комбинезон как с кроссовками, так и с обувью на каблуках.

Бархат

Часто бархат ассоциируется с праздничными нарядами. Это просто отличный вариант для встречи новогодних праздников или же различных торжественных мероприятий.

Несмотря на то что бархат кажется тканью, которую следует больше носить зимой, однако на самом деле такая одежда идеально подходит для совершенно любого времени года. Совсем необязательно покупать именно бархатное платье. Можно сделать красивый акцент при помощи жакетов, рубашек или топа, которые помогут дополнить наряд.

В таком наряде можно будет чувствовать себя просто восхитительно, эффектно и ярко. Можно сочетать верх, выполненный из бархата, с совершенно с любым низом и обувью. Это позволит выглядеть просто превосходно.