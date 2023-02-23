Партия «Новые люди» предложила запретить отправлять в СИЗО за ненасильственные преступления

В Госдуму поступил проект закона от фракции «Новые люди» о запрете брать людей под стражу за ненасильственные преступления. Проект разработан вместе с правозащитниками из Совета по правам человека.

Документ внесли члены фракции Георгий Арапов, Ксения Горячева, Олег Леонов, Владимир Плякин, Роза Чемерис, Амир Хамитов и лидер партии Алексей Нечаев, изменения предлагаются в часть 1.1 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса.

«Сейчас СИЗО переполнены. В изоляторы нередко отправляют болеющих людей или женщин, имеющих малолетних детей. Заключение под стражу применяется судами в абсолютно подавляющем большинстве случаев уголовного преследования: в 2021 г. из 99 298 ходатайств следователей о заключении подозреваемых (обвиняемых) под стражу удовлетворены 87 905 – 88,5%. В то же время, по данным ФСИН, на конец августа 2022 года российские изоляторы заполнены на 96%», – сказала автор законопроекта Ксения Горячева.

В законопроекте говорится, что заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, в случае если ни одно из преступлений, в совершении которых подозревается или обвиняется лицо, не предусматривает применение насилия или угрозу его применения. Исключение – преступления, представляющие особую социальную опасность.

«Конечно, речь о ненасильственных преступлениях, не представляющих высокой общественной опасности и опасности для жертвы. Например, компьютерный мошенник должен попадать в СИЗО в любом случае. Так же, как и чиновник, берущий взятки», – отметила Горячева.

12 января был опубликован перечень поручений президента РФ Владимира Путина, где было поручено проанализировать практику заключения под стражу лиц, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, в том числе лиц, страдающих заболеваниями, и женщин, имеющих малолетних детей.

22 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ограничения для заключения под стражу предпринимателей.

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