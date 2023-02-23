В Иране потерпел крушение вертолет с министром спорта на борту, его советник погиб

На юге Ирана в городе Бафт упал вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Сейед Хамид Саджади Хазаве, советник министра погиб, сообщило агентство ИРНА со ссылкой на очевидцев.

Вертолет потерял управление при посадке. Министр находится в стабильном состоянии и доставлен в больницу. Всего пострадало 12 человек, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что при жесткой посадке вертолета в Кемеровской области погиб человек.

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