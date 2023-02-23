 

В Иране потерпел крушение вертолет с министром спорта на борту, его советник погиб

23.02.2023, 16:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На юге Ирана в городе Бафт упал вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Сейед Хамид Саджади Хазаве, советник министра погиб, сообщило агентство ИРНА со ссылкой на очевидцев.

Вертолет потерял управление при посадке. Министр находится в стабильном состоянии и доставлен в больницу. Всего пострадало 12 человек, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что при жесткой посадке вертолета в Кемеровской области погиб человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02.22 / Цены газа в Европе снизилась до 890 долларов

25.02.21 / Роскомнадзор потребовал от Twitter представить списки заблокированных профилей

13.02.22 / При пожаре в частном доме в Ивановской области погибли четыре ребенка

24.02.21 / Кремль рассказал об обеспечении ветеранов

04.02.22 / Президент Италии в инаугурационной речи: Мы не должны мириться с тем, что без всякого повода снова поднимается ветер войны над континентом

11.09.20 / Роскачество не выявило в РФ плохих приложений для родительского контроля

07.01.21 / Сооснователь “Квартета И” Барац: Пару раз мне поступали недвусмысленные предложения от геев

28.01.22 / “Какую фоточку нашла”. Брежнева снялась в одних брюках и очках

22.08.20 / Viber закрыл офис в Минске. Двое сотрудников компании были арестованы

26.01.21 / Новые смарт-часы смогут измерять содержание сахара в крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика