Министр транспорта США прибыл в Огайо через 20 дней после взрыва цистерн

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23.02.2023, 16:40, Новости дня
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На место крушения поезда с химикатами в штате Огайо через 20 дней после катастрофы прибыл глава американского минтранса Пит Буттиджич.

Министр в своем Twitter сообщил, что намеревается лично осмотреть место схода с рельсов состава компании Norfolk Southern, передает РИА «Новости».

Министр также хочет получить данные следствия и провести встречу с сотрудниками чрезвычайных служб.

Напомним, в Огайо в начале февраля случилась железнодорожная авария, там сошли с рельсов, перевернулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. Инцидент назвали «Чернобылем в Огайо».

В этот четверг, 23 февраля, в штате Теннеси в центре нацбезопасности Y-12, который производит компоненты ядерного оружия, начался пожар.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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