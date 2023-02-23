Министр транспорта США прибыл в Огайо через 20 дней после взрыва цистерн
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
На место крушения поезда с химикатами в штате Огайо через 20 дней после катастрофы прибыл глава американского минтранса Пит Буттиджич.
Министр в своем Twitter сообщил, что намеревается лично осмотреть место схода с рельсов состава компании Norfolk Southern, передает РИА «Новости».
Министр также хочет получить данные следствия и провести встречу с сотрудниками чрезвычайных служб.
Напомним, в Огайо в начале февраля случилась железнодорожная авария, там сошли с рельсов, перевернулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. Инцидент назвали «Чернобылем в Огайо».
В этот четверг, 23 февраля, в штате Теннеси в центре нацбезопасности Y-12, который производит компоненты ядерного оружия, начался пожар.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет