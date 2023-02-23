Министр транспорта США прибыл в Огайо через 20 дней после взрыва цистерн

На место крушения поезда с химикатами в штате Огайо через 20 дней после катастрофы прибыл глава американского минтранса Пит Буттиджич.

Министр в своем Twitter сообщил, что намеревается лично осмотреть место схода с рельсов состава компании Norfolk Southern, передает РИА «Новости».

Министр также хочет получить данные следствия и провести встречу с сотрудниками чрезвычайных служб.

Напомним, в Огайо в начале февраля случилась железнодорожная авария, там сошли с рельсов, перевернулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. Инцидент назвали «Чернобылем в Огайо».

В этот четверг, 23 февраля, в штате Теннеси в центре нацбезопасности Y-12, который производит компоненты ядерного оружия, начался пожар.

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