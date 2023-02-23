Как живет работавшая с Раневской 94-летняя звезда “Золушки” Пилецкая

В Дзержинске открылся I Открытый российский фестиваль отечественного кино “Черноречье Фест”, который организован при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска, а также в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа “Формула хороших дел”. Среди звезд, которые в эти дни прибыли на Нижегородскую землю, оказалась актриса театра и кино Татьяна Пилецкая, знакомая многим по фильму 1947 года “Золушка”, снятому Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро. Она дала эксклюзивное интервью “Дни.ру”.

-Я до сих пор помню те съемки, – улыбается актриса. – Помню, как Фаина Раневская, которая играла Мачеху, возмущалась: “Что это все опаздывают, а я уже пришла!” Там снимались Эраст Гарин (Король – Прим. ред), Алексей Консовский (Принц – Прим. ред.). А я только делала первые шаги в кино, поэтому смотрела на них завороженно. Потом у меня будет более полусотни картин.