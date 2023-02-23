 

Инсайдер Ice Universe: у Samsung Galaxy Z Flip5 на внешнем экране будут две камеры

23.02.2023, 15:55, Разное
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Ice Universe, известный инсайдер, опубликовал первый рендер складного Samsung Galaxy Z Flip5. Об этом пишет Gadget Tendency.

По данным Ice Universes, во внешний дисплей устройства будут встроены сразу две камеры. Ранее инсайдер также утверждал, что внешний дисплей Galaxy Z Flip5s будет больше, чем у любого другого подобного устройства на рынке. На выставке Galaxy Unpacked, запланированной на август 2023 года, ожидается официальный анонс Samsung Galaxy Z Flip5. Предыдущую модель Galaxy Z Flip4 показали в августе 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что пользователи Samsung Galaxy S23 Ultra начали жаловаться в социальных сетях на дефект дисплея, из-за которого ошущались своеобразные неровности экрана.


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