Авиапассажиров хотят бить током для снижения стресса при перелете

Бразильская компания Embraer подала патент на систему “оздоровительной стимуляции мозга” для пассажиров авиакомпаний и получила одобрение регуляторов. Как пишет The Verge, система использует электрические разряды, а также камеру для мониторинга состояния здоровья пассажира.

По словам представителей компании, эта разработка призвана снизить уровень тревожности во время дальних авиаперелетов. Система включает в себя цифровую камеру для сканирования и анализа лица пассажира, а также инструмент, который помогает определить эмоции исследуемого. Информация передается на интерфейс, который затем может предложить пассажирам неинвазивную транскраниальную стимуляцию, которая включает в себя импульсный ультразвук и магнитную стимуляцию.

The Verge сообщает, что транскраниальная магнитная стимуляция (или стимуляция током) является общепринятым методом лечения депрессии. Она также может использоваться для лечения других психических расстройств. Однако журналисты считают, что авиакомпания, осуществляющая подобные манипуляции исключительно на основе анализа лица пассажиров, нарушит безопасность и конфиденциальность их личных данных.