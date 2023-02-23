Патриарх Кирилл поздравил россиян с днём создания Красной армии
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл записал видеопоздравление
к гражданам России, посвященное 105-й годовщине создания Красной армии.
Глава РПЦ призвал россиян не забывать о подвиге
красноармейцев, которые в феврале 1918 года разбили немецкие части под Псковом
и Нарвой.
«В этой светлый праздник помяните добрым словом раба Божьего
Павла Дыбенко, который вместе с матросами и солдатами героически сражался с германцами, которые пришли на нашу советскую землю», – сказал патриарх.
Кирилл призвал всех верующих посетить 23 февраля храмы для
участия в праздничных молебнах.
Также глава РПЦ пообещал рассмотреть вопрос о канонизации
первых командиров Красной армии, в том числе Василия Чапаева, Семёна Будённого
и Николая Щорса.
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