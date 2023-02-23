Хлеб с молоком, банан со сметаной или клубника с медом: народные средства от морщин под глазами

Кожа в области глаз является очень тонкой и чувствительной, именно поэтому она остро реагирует на недостаток влаги, тем самым провоцируя появление морщин.

Морщины под глазами являются достаточно серьезной проблемой для многих женщин. Есть некоторые достаточно хорошие и полезные средства для борьбы с этой проблемой. Вот несколько отличных и действенных средств против морщин под глазами.

Маска из петрушки

Для борьбы с морщинами под глазами отлично подойдет маска из отвара петрушки. Она способствует омоложению кожных покровов, отбеливает и тонизирует.

Натереть на терке 1 сырую картофелину. Взять 1 ст. л. натертого картофеля и размешать с 2 ст. л. отвара петрушки, который нужно настаивать 15-20 минут, влить 1 ст. л. масла оливы. Перемешать смесь, выложить в марлю и поместить на глаза. Снять спустя 20 минут и протереть ватным диском.

Косметический лед

Это довольно простое, но результативное средство. Нужно залить чистую питьевую воду в формочки для льда и поставить в морозилку на несколько часов. Чтобы достичь более выраженного эффекта, можно влить в воду молоко или отвар трав в пропорции 1:1. Кожу нужно протирать ледяными кубикам очень осторожно.

Сок алоэ вера

Нужно гель алоэ вера перемешать с совершенно любым растительным маслом. Нанести на кожу и втереть массирующими легкими движениями.

В качестве масла взять миндальное, персиковое, розовое, абрикосовое.

Маска на яичной основе

Для приготовления такого косметического средства взять:

1 ст. л. растепленного меда; 1 белок; 1 ст. л. муки.

Мед перемешать с предварительно взбитым белком. Затем всыпать щепотку муки и все хорошо вымешивать до получения однородной консистенции. Теплую смесь приложить на кожу и оставить до полного остывания, а затем смыть.

Эфирные масла

Кожа зачастую страдает от нехватки различных питательных веществ и влаги, что приводит к появлению морщин.

Эфирные масла намного меньше молекул воды, именно поэтому они могут проникнуть в наиболее глубокие слои кожи и обеспечить им достаточное питание. Можно добавлять масло в маски или же питательный крем.

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Молочные компрессы

Такие компрессы являются эффективными и не занимают много времени. Потребуется кипяченое молоко, увлажняющий крем и ватные диски. Диск смочить в небольшом количестве молока, а затем приложить на веки на 3-5 минут. Повторять такую процедуру трижды. Затем промыть глаза и нанести крем для век.

Хлеб и молоко

Это достаточно результативные средства для борьбы с морщинами под глазами.

Отличным решением станет маска, приготовленная из мякиша белого хлеба и молока. Нужно размягчить мякиш в молоке и приложить на 15-20 минут. Убрать ватным диском.

Клубнично-медовая маска

Для приготовления взять:

4-5 ягод клубники; 1 ч. л. растопленного меда. Клубнику размять с медом. Мягкую смесь поместить в небольшой кусочек марли и приложить на область глаз на 20 минут.

Маска с соком спаржи

Чтобы сделать такую маску, нужно взять: сок спаржи; масло оливы, миндаля или персика. Сок перемешать с маслом. Затем полученное средство нанести предварительно на ватный диск и приложить к глаза на 15-30 минут, умыться.

Примочки из семян льна

Чтобы сделать это средство, нужно взять: 2 ст. л. сухих семян льна; 2 ст. воды.

Семена льна залить водой и довести до кипения на небольшом огне. После того как все хорошо разварится, поместить лен в марлевую повязку и приложить на глаза на 15-25 минут. Ополоснуть лицо водой.

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Маска с овсянкой и медом

Для приготовления маски нужно взять:

2 ст. л. хлопьев овса; 2 ст. л. растопленного меда; 1 ст. л. крепкого черного чая.

Овсяные хлопья измельчить, перемешать с медом и чаем. Влить воды и нагреть. Нанести на лицо и прикрыть полотенцем и оставить на 20-25 минут. Смыть и нанести абсолютно любой увлажняющий крем.

Лимонная маска

Чтобы сделать маску, взять:

1 ч. л. масла оливы; 1 ст. л. потертой цедры лимона; сок из половины лимона; 1 желток; молоко.

Перемешать все компоненты. Нанести готовую смесь на кожу век и оставить на 25-35 минут. Смыть ватными дисками, смоченными в молоке.

Сметанно-банановая маска

Взять 1 ч. л. мягкого банана и перемешать с 1 ч. л. сметаны. Нанести готовое средство на веки на 15-20 минут, смыть.

Компресс из семян укропа

Семена укропа поместить в марлю и опустить в горячее молоко на несколько минут. Охладить, чтобы компрессы стали теплыми. Приложить готовые компрессы к векам на 10-15 минут, смыть.

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Маска из черной смородины

Чтобы приготовить маску, взять:

1 ст. л. растопленного меда; 1 ч. л. сливочного масла; 2 ч. л. сока черной смородины.

Все хорошо смешать и нанести на 20 минут, смыть.

Картофельные примочки

Сырую картофелину разрезать пополам и приложить к глазам. Оставить на несколько минут.

Желатиновая маска

Чтобы сделать такую маску, взять: 1 ст. л. глицерина; 1 ст. л. желатина; 5 ст. л. воды.

Все ингредиенты размешать и растопить смесь на водяной бане. Дать остыть, чтобы она была теплой, и нанести на на 20 минут, смыть.

Маска из куркумы

Перемешать 3 ст. л. сока из свежего ананаса с 2 ст. л. куркумы. Нанести на 20-30 минут.