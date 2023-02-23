Модное пальто оверсайз – лучшее решение: эффектные способы стилизовать байкерские брюки

Байкерские брюки являются одним из самых удачных предметов одежды уличного стиля. С их помощью вы можете создать очень эффектный, яркий и креативный образ. Очень важно научиться правильно стилизовать брюки под другие вещи, чтобы лук получился целостными и органичным. Есть множество способов это сделать, и о некоторых из них пойдет речь в данной статье.

С коротким топом

Очень стильно и даже экстравагантно смотрятся байкерские брюки в сочетании с белым коротким топом. Это может быть футболка или укороченная рубашка с принтом или без принта. Дополнит образ пояс в виде цепочки, который следует надеть чуть ниже талии. Армейские высокие ботинки или стильные кроссовки станут идеальной обувью для данного лука.

С кожаной курткой

Отлично смотрятся байкерские брюки с укороченной кожаной курткой, особенно если брюки также выполнены из кожи. Наденьте под куртку белую футболку или топ любого импонирующего и подходящего вам цвета, обувь можно выбрать в виде ботинок на каблуке. У вас получится очень модный и стильный образ, который никого не оставит равнодушным.

Пальто оверсайз

Замечательный выбор для прохладной погоды, который подчеркнет вашу уникальность и креативность. Брюки могут быть яркими, верх подбирается произвольно (можно также выбрать яркие расцветки или изделие из модного материала с разводами), в выборе пальто лучше отдать предпочтение однотонному варианту. Черный будет идеальным, свободного кроя пальто выглядит в данном случае очень нарядно. Дополните образ ботинками на высоком каблуке, отлично впишется в лук яркий макияж.

Яркий образ

Если у вас хорошее настроение и вы хотите поднять его всем окружающим, остановите свой выбор на ярком наряде. Цветные байкерские брюки в сочетании с таким же цветным топом и ботинками будут смотреться просто восхитительно. И не бойтесь того, что лук будет слишком аляпистым и чрезмерно разнообразным в плане выбора цветов, он будет выглядеть стильно и гармонично. Вы наверняка постараетесь удачно сочетать расцветки всех вещей, поэтому общий образ будет выглядеть целостным и законченным (на пороге весны надо задумываться именно над такими луками).

С блестящим топом

Оригинальные сочетания — это отличительная тенденция нынешней моды. Именно поэтому вы можете комбинировать байкерские брюки со вставками с блестящим топом золотистого цвета. Изюминка в том, что в брюках присутствуют вставки серебристого цвета и вместе с золотистым сочетание станет особо модным, ведь сегодня в тренде все металлические оттенки. Образ дополнят босоножки на высокой шпильке (туфли на каблуке). Яркий макияж здесь будет особо уместен, как и креативная прическа.

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В стиле мотокросс

Если вы планируете подчеркнуть красоту свой фигуры, этот наряд станет для вас идеальным. Укороченный топ с расклешенными от локтя рукавами в сочетании с байкерскими брюками оригинальной расцветки будет смотреться просто великолепно. Плюс в том, что верх и них идеально сочетаются благодаря повторению черного и белого цвета и одинаковой концепции в расцветке. Модные белые ботильоны на шпильке или высоком каблуке поставят окончательную точку в формировании стильного образа. Спортивные стили сегодня в тренде, и у вас есть прекрасная возможность продемонстрировать свою осведомленность в модных направлениях.

Монохромный образ

Если у вас есть возможность подобрать под цвет байкерских брюк топ такого же цвета, вы можете создать очень эффектный образ. Не будет ничего страшного, если на наряде будут присутствовать небольшие акценты в виде ярких вставок других цветов, это сделает образ еще более привлекательным. К примеру, вы можете остановить свой выбор на комплекте салатового цвета, который относится к списку трендовых, а также актуален в весеннем сезоне. Наряд смотрится очень нарядно, он освежает, привлекает внимание и, конечно же, сумеет притянуть восхищенные взгляды окружающих.

Вместо заключения

Байкерские брюки можно стилизовать под любую одежду, создавая очень эффектные, яркие и креативные образы. Проявите фантазию, рассмотрите разные варианты. Мода настолько демократична, что вы можете опираться не столько на тенденции, сколько на собственный вкус и предпочтения. Экспериментируйте с цветами и фасонами, длиной топа и фасоном брюк, обувью и аксессуарами, в любом случае это будет здорово.