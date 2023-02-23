Лукашенко посоветовал послушать Си Цзиньпина по вопросу Украины

В случае, если мнение китайской стороны по украинскому не услышат, это приведет к серьезным последствиям, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

Лукашенко, отвечая на вопрос китайских СМИ о роли Китая в решении международных проблем, указал, что ни одна проблема сейчас не решается без участия КНР, передает РИА «Новости».

Китай, по его мнению, стал «глобальной страной со своей глобальной политикой», и вскоре прозвучит заявление председателя КНР Си Цзиньпиня по украинскому вопросу.

Белорусский лидер отметил, что это необычный для политики Китая шаг, поскольку китайцы «всегда аккуратные, осторожные», и также они «туда, куда не надо, они не лезут».

Решение китайской стороны озвучить позицию по этой теме из уст Си Цзиньпина будет иметь серьезные последствия, и если она не будет услышана, то это будет иметь серьезные последствия.

«Забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе», – заключил Лукашенко.

Напомним, в КНР разработали план мирного урегулирования украинской ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что «официального документа никакого не видел».

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