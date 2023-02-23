В Молдавии назвали предупреждение России о возможных провокациях в Приднестровье психологической операцией
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Министерство обороны Молдавии считает предупреждение РФ о возможных провокациях в Приднестровье как психологическую операцию, однако не будет его игнорировать, сообщил госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа в эфире радиостанции Moldova.
Он добавил, что подобные декларации с российской стороны звучат не впервые, хотя первый раз от Министерства обороны.
Кишинев трактует такие предупреждения как психологическое давление. При этом Минобороны Молдавии системно отслеживает такие заявления и не намерено игнорировать их, передает РИА «Новости».
Мижа указал, что власти намерены проявить бдительность и предпринять определенные действия, если что-то произойдет, при этом в вероятность такого сценария в Молдавии верят мало.
Напомним, Минобороны РФ сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья с привлечением националистического формирования «Азов» (признано в РФ террористической организацией).
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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