 

Москвичей предупредили о похолодании и гололедице

23.02.2023, 15:19, Новости дня
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В российской столице на следующей неделе похолодает, на дорогах станет скользко, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Город в начале следующей недели ожидают похолодание и скоротечные твердые осадки, на улице установится минусовая температура, а на дорогах образуется гололедица, сказал Тишковец в беседе с РИА «Новости».

В ночь на вторник при антициклоне морозы достигнут показателей от минус 6 до минус 11, а 28 февраля температура будет колебаться от нуля до минус 5.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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