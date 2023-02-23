Москвичей предупредили о похолодании и гололедице

В российской столице на следующей неделе похолодает, на дорогах станет скользко, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Город в начале следующей недели ожидают похолодание и скоротечные твердые осадки, на улице установится минусовая температура, а на дорогах образуется гололедица, сказал Тишковец в беседе с РИА «Новости».

В ночь на вторник при антициклоне морозы достигнут показателей от минус 6 до минус 11, а 28 февраля температура будет колебаться от нуля до минус 5.

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