 

“Я предмет в семье”: униженный Куценко признался в семейных неурядицах

23.02.2023, 14:43, Разное
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Гоша Куценко отец трех дочерей: старшую родила Мария Порошина, а двух младших – Ирина
Скриниченко. И если со старшей проблем уже не возникает, то младшие следят за тем, чтобы отец не мог расслабиться.

Как оказалось, авторитетом для малышек является мать, а отца они совершенно не слушаются. Иными словами, униженный своевольностью дочерей Куценко признался в семейных неурядицах журналистам: во взаимоотношениях с девочками, которые вьют из него веревки, он занимает роль “тряпочки”.

“Я не внушаю особого доверия. Я скорее как стул, на который можно влезть и достать что-то со шкафа, такой предмет в семье”, – во вздохом признался 55-летний Гоша Куценко.

К слову, кроме воспитания наследниц, Куценко продолжает играть в кино. И в этом он, уверены некоторые, проявляет себя гораздо успешнее. Через месяц в кинотеатрах выйдет новая “Любовь-морковь”, в предыдущих частях которой мужчина запомнился зрителям как муж Кристины Орбакайте.

К слову, актер рассказал, что его дочери пока что не видели ни одной части “Морковок”, однако он
рассматривает возможность показать им свои фильмы.
Во вступлении новой части подробно описывается вся соль взаимоотношений экранных супругов. И, быть может, благодаря этой небольшой подсказке, дочери Гоши Куценко не только смогут понять мораль фильма, но и захотят посмотреть предыдущие части.


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