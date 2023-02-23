 

Apple выпустит смарт-часы с технологией измерения уровня сахара в крови

23.02.2023, 14:34, Разное
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Компания Apple разработала смарт-часы Apple Watch, которые могут измерять уровень сахара в крови без необходимости прокалывания кожи. Об этом пишет Bloomberg.

Журналист Марк Гурман утверждает, что Apple добилась прогресса в разработке. Проектом руководит Exploratory Development Group (XDG), которая является одним из самых секретных подразделений Apple. Гурман уверен, что такие умные часы будут популярны и привлекут большое количество людей, страдающих диабетом.

Bloomberg сообщает, что десятая часть американцев страдает диабетом. Однако они полагаются на технологию, которая предполагает прокол кожи для измерения уровня глюкозы. Apple же будет применять сенсоры и другие датчики, что может привести к революции в этой области.

Ранее сообщалось, что Apple запатентовала тканевый наручный ремешок, меняющий свой цвет. Он обладает электрохромным покрытием, которое позволяет изменять цвет в зависимости от ситуации.


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