Мнение: Чей праздник?

Год назад в этот день написал: «На первом курсе в 1-ой роте 1 батальона КВТККУ нас было 112. Доучились не все. В 1985-ом лейтенантские погоны и дипломы вручили 98-ми выпускникам…

До сорока пяти лет и военной пенсии не дожила и половина нашего выпуска. Кто-то вернулся «грузом 200» из Афганистана, кто-то из Чечни, кто из спецкомандировок…… У кого-то сердце не выдержало… У кого-то печень… Кто-то застрелился…

….23 февраля сегодня. А никого поздравлять не хочется…. Когда-то это был нормальный праздник – «День защитника Отечества». А сегодня – это разве что повод выпить…. И с грустью вспомнить курсантскую юность и офицерскую молодость…» (отсюда).

А сегодня из поздравления президента России узнал, что сегодня, конечно, всенародный праздник, который «символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны».

Но вот поздравлять с этим праздником надо не всех подряд. Владимир Путин в своем поздравлении четко перечислил всех, кого сегодня можно поздравить.

Это, прежде всего ветераны Великой Отечественной, которые «разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины».

Что еще произнес президент России? Читаем: «…Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически» (отсюда).

Это что же получается? Сегодняшний праздник – это праздник ветеранов Великой Отечественной и участников спецоперации России на Украине? И только?

Воевавшие в Афганистане, в Чечне, в Нагорном Карабахе… как бы уже и не имеют права сегодня праздновать? Потому что президент и Главком их сегодня не вспомнил, не поздравил?

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