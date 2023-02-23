Модные джинсовые юбки весны: какие трендовые модели идеально подходят для женщин за 50

Джинсовая юбка так же универсальна, как и джинсы, но выглядит более женственно и утонченно. Она позволяет создавать образы практически в любом стиле. Эта неподвластная времени вещь есть в гардеробе женщин любого возраста, независимо от их стиля, потому что она легко адаптируется к любому случаю.

Джинсовые юбки разной длины сочетаются со всем. Помимо того что такие юбки функциональны и практичны, они еще и омолаживают, поэтому их любят женщины старше 50 лет. Этой весной можно создавать разные образы с джинсовой юбкой в ​​качестве главного героя.

Итак, как носить джинсовую юбку и с чем ее сочетать женщинам от 50 лет, чтобы она давала омолаживающий эффект и органично смотрелась в разных ситуациях?

Тотал деним

Одеваться полностью в джинсовую одежду по-прежнему модно. Тотал деним будет одним из главных трендов нового сезона. Можно носить джинсовую юбку с джинсовой курткой, джинсовой жилеткой, джинсовой рубашкой. Однако образ с рубашкой станет настоящим фаворитом. Джинсовая рубашка является частью модного гардероба в течение всего года, но особенно она практична в межсезонье. Она идеально сочетается как с короткими джинсовыми юбками, так и с юбками миди.

Стиль преппи

Стиль преппи очень элегантен, к тому же способен омолаживать. Он отличается сочетаниями, которые могут показаться невозможными. В данном случае джинсовая юбка миди комбинируется с твидовым жакетом и изысканными туфлями с ремешком на пятке. Добавление модного зеленого цвета является идеальным весенним штрихом и способно визуально уменьшить возраст.

С кедами

Чтобы создать повседневный образ, можно сочетать джинсовую юбку с кроссовками или кедами. Если надеть футболку и куртку-бомбер, получится очень современно и эффектно. Длинная джинсовая юбка в стиле 90-х отлично смотрится в этом образе с белыми кроссовками или конверсами.

Юбка мини плюс сапоги

Этот образ не может не понравиться, так как он простой и в то же время очень элегантный. Джинсовая юбка выше колена великолепно смотрится с рубашкой и черными сапогами, придающими наряду богемный вид. Хотя такая юбка будет отлично сочетаться с сандалиями и кроссовками. Это беспроигрышный вариант как для похода в офис, так и для ужина. Короткие юбки были в тренде осенью и зимой, и весной 2023 года они будут по-прежнему актуальны.

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Многослойный образ

Многослойные образы — это настоящее спасение в межсезонье, поскольку они позволяют снимать или добавлять одежду. С асимметричной юбкой миди можно создать множество модных омолаживающих образов. Наряд на фото ниже является отличным примером такого лука. Он создан из очень простой одежды, которая у всех есть в гардеробе. Джинсовая рубашка, надетая поверх белой футболки, остается расстегнутой. В качестве верхней одежды используется бомбер. Сапоги прекрасно можно заменить кроссовками.

С белой рубашкой

Основа этого образа – это не джинсовую юбка, а шорты, которые создают тот же эффект. Шорты-бермуды – отличная альтернатива юбкам. Весна – самое время носить джинсовую юбку, белую рубашку, которая является еще одной базовой вещью гардероба, и высокие сапоги на плоской подошве, которые делают образ современным.