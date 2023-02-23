Нанесите один слой на ресницы, второй – на кончики: как сделать глаза выразительнее с помощью нетоксичной туши

Эффект при использовании туши сложно переоценить, поскольку она помогает глазам выглядеть более выразительными и привлекательными. Важно уметь ее правильно выбирать и наносить, чтобы не ошибиться и не соблазниться на покупку токсичной туши. О критериях выбора и о том, как сделать ресницы длинными и пышными, а глаза – красивыми, пойдет речь в данной статье.

Внимательное изучение состава туши

К сожалению, есть туши, которые содержат больше токсичных ингредиентов, чем вы способны себе представить. Нанеся такую тушь на ресницы, вы подвергаете опасности не только свои глаза, но и здоровье в целом. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы в состав входили только нейтральные вещества. А для этого следует разобраться, что содержится в основе этого косметического средства.

Вредные ингредиенты

В первую очередь речь идет об ароматизаторах, и, если вам хочется почесать глаза, это означает, что с этим компонентом перебор (или используются некачественные компоненты).

В косметике также присутствуют нефтяные продукты, и, если они не очищенные, а грязные, это также может негативно отразиться на здоровье. Парабены — это вещества, которые используются для обеспечения длительного хранения. Если срок хранения туши слишком велик, использовать такое средство нельзя.

Также следует соблюдать сроки, поскольку при длительном использовании парабены становятся токсичными. Формальдегид — это очень сильный канцероген, используемый для производства туши. Тимеросал, изготавливаемый из ртути (негативно влияет на мозг), алюминиевый порошок (токсичен для нервной системы), ретинилацетат (нарушает репродуктивную функцию), каменноугольный краситель (вызывает приступы астмы).

Преимущества использования качественной безвредной туши

Список ингредиентов для изготовления туши, представленный выше, однозначно подтверждает идею не использовать токсичное косметическое средство, чтобы не нанести вреда своему здоровью. И нужно сделать все возможное для замены этой косметики более безопасной. Не бойтесь того, что на натуральную косметику придется потратить больше денег, и полезная, и вредная тушь чаще всего находится в одном ценовом сегменте.

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А польза натурального средства очевидна, ведь вы не только не подвергнетесь риску заболеваний, но и можете получить ощутимую пользу. Откажитесь от состава с вредными ингредиентами и предпочтите тушь, которая состоит кокоса, зеленого чая, масла ши, алоэ, какао, эфирных масел, пчелиного воска и пр.

Выберите правильную тушь и приступайте к ее нанесению. Как это сделать правильно, вы прочитаете ниже.

Завейте ресницы

Используйте щипцы для завивки ресниц, которые необходимо предварительно нагреть. Это можно сделать при помощи фена, только на нагревайте слишком сильно, чтобы не повредить структуру, достаточно средней, не очень высокой температуры. Подержите щипцы несколько секунд, затем покройте ресницы тушью, и можете повторить процесс завивки. Только убедитесь в том, что тушь полностью высохла на ваших ресницах.

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Используйте черную тушь

Если вы хотите, чтобы глаза стали более яркими и выразительными, используйте черную тушь. Она является универсальной и подходит практически к любому макияжу. Нанесите первый слой, делайте это не торопясь, покрывая каждую ресничку. Если случайно несколько ресничек слипнется, обязательно их разъедините при помощи щеточки для ресниц (можно использовать зубочистку, но делать это крайне осторожно). После полного высыхания туши нанесите еще немного на кончики, чтобы ресницы выглядели длиннее и пушистее.

Сочетайте несколько разных тушей

Нет ничего страшного в использовании нескольких видов туши одновременно. К примеру, вам нравятся не только длинные, но и объемные ресницы с завитком. Вы можете взять две туши и сделать два слоя из разных видов. Не исключено, что вас устраивает непосредственно сама тушь, но не устраивает щеточка для ее нанесения. Можно взять щетку от другой туши, предварительно промыв водой. Если вся косметика натуральная и качественная, противопоказаний для одновременного использования нет.

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Используйте меньше туши, нанося ее на нижние ресницы

Прежде всего, вам надо поэкспериментировать, чтобы понять, идет ли вам окрашивание нижних ресниц. Специфика состоит в том, что одни глаза визуально увеличиваются, другие – уменьшаются. Поэтому требуется индивидуальный подход. В любом случае старайтесь наносить на нижние ресницы меньше туши по сравнению с верхними для того, чтобы макияж не выглядел грубо и не аккуратно.

Ухаживайте за ресницами

Обязательно укрепляйте ресницы с помощью натуральных средств. Не используйте тушь ежедневно, давайте возможность глазам отдыхать, а ресницам – восстанавливаться. Если не привыкли выходить на улицу без макияжа, потренируйтесь в использовании накладных ресниц. Обязательно смывайте тушь перед сном, чтобы не спровоцировать ломкость и выпадение ресниц. Не пользуйтесь тушью после истечения срока годности, в оптимальном варианте ее надо использовать три месяца после вскрытия тюбика.