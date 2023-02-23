В Крыму на радио включили голос главы украинской разведки Буданова
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На Крымском полуострове в вещании радиостанций «Спутника в Крыму» и «Вера» в отдельных районах прозвучало выступление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова с угрозами, сейчас вещание уже восстановлено.
Врезка с голосом Буданова и украинским гимном звучала в Алуште, Белогорске, Джанкое, Судаке, об этом сообщили сами слушатели, сообщили в редакции «Спутник в Крыму» РИА «Новости».
При этом злоумышленники не смогли взломать радиоэфиры в Симферополе и Севастополе. Информацию о взломе подтвердила замминистра внутренней политики, информации и связи региона Юлия Килик.
Она уточнила, что, согласно данным предприятия «РТПЦ РК» (Радиотелевизионный передающий центр), проблема затронула оборудование, готовящее сигнал для передачи на FM-частотах.
Через некоторое время вещание «Спутник в Крыму» восстановили, указали на радиостанции.
Накануне в МЧС сообщили, что хакеры в нескольких российских городах взломали эфир радио, по радио передали ложную информацию о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Уточняется, что хакеры взломали серверы сразу нескольких коммерческих радиостанций.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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