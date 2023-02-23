Пакет с «гранатами» у посольства Швейцарии в Москве оказался страйкбольным снаряжением

У швейцарского посольства в российской столице нашли пакет с предметами, похожими на гранаты РГД-5, оказалось, что это – страйкбольные шары с горохом, сообщил источник в правоохранительных органах.

К данному моменту найдены два подозрительных пакета с предметами, похожими на гранатами, по предварительным данным, в одном из них – страйкбольные шары, наполненные горохом, сказал собеседник ТАСС.

Пакеты не представляют опасности, все находки вывезут для проведения экспертиз.

До этого посольство Швейцарии оцепляли из-за пакета с предметами, похожими на гранаты РГД-5, на место приезжали саперы и полицейские. В самом посольстве не стали комментировать эти данные.

В декабре неизвестные забросили в посольство Финляндии в Москве кувалды.

—