 

В Греции заявили, что не передадут Украине С-300 из-за Турции

23.02.2023, 13:53, Новости дня
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Греция не планирует передавать Киеву базирующиеся на острове Крит зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, так как это бы ослабило оборону самой страны перед лицом угроз со стороны Турции, сообщил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в интервью телеканалу ERT 1.

Он подчеркнул, что Греция «никоим образом» не сможет поставить С-300 на Украину. «С-300 были приобретены и прибыли в Грецию по определенным причинам, и пока эти причины существуют, мы не собираемся соглашаться ни на какое ослабление нашей системы обороны», – передает его слова ТАСС.

Панайотопулос указал, что поддержка комплексов С-300 в Греции «становится все сложнее». Когда поддержка систем станет невозможной, то будет решаться вопрос о том, заменять ли их. Но пока этот момент не наступил.

Ранее сообщалось, что правительство Испании намерено поставить Украине шесть танков Leopard.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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