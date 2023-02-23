Мнение: Об играх в танчики для Украины… Реальная профанация или полная катастрофа?



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Британский министр обороны Бен Уоллес на днях исполнил детскую мечту: прокатился на английском танке, ведомым украинским экипажем. И остался доволен его «боевым духом».

Это лишь один небольшой эпизод в амбициозной программе подготовки танкистов для Украины, которую Великобритания начала почти одновременно с обещанием поставить «Challenger’ы 2» для ВСУ. Сообщается, что 14 британских бронированных машин уже весной прибудут на поле боя. И управлять ими будут специально обученные украинцы. Кирдык, получается, всем «хитрым планам» Кремля?

Сама постановка вопроса — уже повод повнимательнее присмотреться к программе. Вот что видно на фотографиях, которые активно пиарит Министерство обороны Соединённого Королевства.

Три женщины, по всей видимости, тоже входят в программу подготовки танкистов. Их прибытие в Англию, как минимум, подтверждается сообщением @DefenceHQ в Твиттере. Чтобы не повторять избитую шутку, которую первым озвучил бывший главный раввин израильской армии обороны Исраэль Вайс: «если мужчину и женщину поместить в танк, то через девять месяцев родится маленький танкист», напомню, что есть масса объективных исследований, почему служба женщин в танковых войсках плоха со всех сторон. И для войск в первую очередь. Всё с учётом реального опыта одной из самых воюющих армий мира. И с опорой на объективные физиологические различия М и Ж. Но британцам ни то, ни другое не указ, а Украине — тем более. «Гендерное равенство» показывать надо, коль скоро идёт речь про защиту общеевропейских ценностей.

Так что «голимым пиаром» веет от фото с довольным Беном.

Но есть и другой аспект. Сам же министр на него намекнул более, чем прозрачно.

Проходят ли на базе Бовингтон-Кемп в Великобритании пусть не полные учения, но хотя бы совместные тренировки танкистов и мотострелков, неизвестно. Сама краткость программы — месяц-полтора вместо полноценных пяти-шести — мягко намекает, что скорее нет, чем да. И даже если принять во внимание, что подготовка идёт не с нуля, ответ, по здравом размышлении, тот же. Ну не смогут девять только что забеременевших женщин родить ребёнка за один месяц!

А потому напрашивается неутешительный #прогноз, основанный, к слову? на уже имеющемся опыте. В прошлом году англичане взялись обучать украинскую пехоту на своих базах по супер ускоренной программе: три недели вместо шести месяцев. В итоге часть «подготовленных» таким способом захисників… сдались в плен уже в первом же реальном бою. Танкисты, получающие сейчас британские зачёты «экстерном», могут и до этой опции не доехать.

Ну и зачем тогда весь этот «танковый биатлон» по-английски? Кому выгодны подобные игры в танчики?

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