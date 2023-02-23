 

Чему радуется Собчак? – Личное мнение

23.02.2023, 13:33, Разное
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Ксения Собчак улетела в Дубай. Сняла хороший домик и радуется. Имеет право — ведь она так много работает, что нуждается в отдыхе не меньше уставших Самойловых.


Фото: Соцсети

Примечательно не то, что Собчак отдыхает, а то, что Константин полетел вместе с ней.

Кажется, Собчак всё-таки нашла вариант, как отдыхать с мужем. Секрет оказался прост — летим вместе с детьми!

И действительно, в поездку Ксюха взяла не только своего ребёнка, но и дочь Константина. Было бы странно, если бы Богомолов при таком раскладе не полетел, верно?

Можно, конечно, критиковать Собчак за многое, но в чём не откажешь ей, так это в опыте с поляны Дома 2.

Ну-ка, смотрите все теперь — я в отпуске с мужем!

Однако и здесь ей некоторый перебор — чем больше дёргать мужа, тем быстрее ему надоест всё это. В отпуск-то он слетает, поживёт в новом доме, но терпение — штука не бесконечная, когда вокруг скачет Собчак.

Зря, в общем, Ксюха радуется. А как вы проводите праздники — вместе или раздельно?

Источник: Лена Миро


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