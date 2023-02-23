NASA 50 лет наблюдало за китайским метеозондом, принимая его за пульсар

Пульсирующая нейтронная

звезда CKI-401, которая была

открыта американскими астрономами в 1972 году и стала крупнейшим научным

открытием этого периода, не существует, заявляют авторы статьи в журнале Astronomy. Группа исследователей из Дании, Ирландии

и Италии установила, что специалисты NASA много лет наблюдали за зависшим над их обсерваторией

китайским метеозондом.

Периодические вспышки

света, принятые учёными за мерцание пульсара, оказались габаритными огнями

аэростата, предназначенного для наблюдения за погодой в районе мыса Канаверал. Зонд,

представляющий собой пятиметровый воздушный шар, был запущен в 1954 году, причём

китайское правительство согласовало этот запуск с руководством NASA и Минобороны США. Однако из-за

бюрократической ошибки информация о его местоположении исчезла из баз данных.

В 1972 году астрономы обнаружили зонд при помощи оптического

телескопа и много лет фиксировали его характеристики (в качестве пульсара).

За это время в ведущих астрономических журналах было опубликовано 25 научных

статей, посвящённых новому космическому телу, и вручено две Нобелевские премии за

работы, связанные с ним.

«Эта ошибка,

конечно, стоит нам репутации, – признаёт старший специалист NASA Томас Леймер. – Никто не знает,

сколько именно космических тел, туманностей и двойных звёзд на самом деле

являются метеозондами, сбившимися с курса дирижаблями, огоньками на радиовышках

и так далее. Нам предстоит много работы, чтобы перепроверить все результаты.

Может оказаться, что в следующем году количество известных человечеству звёзд и

галактик сильно сократится»

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