 

«Пренебрегает нашим единством и ценностями» — в ЕС не скрывают своего разочарования Венгрией

23.02.2023, 13:15, Разное
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Прибалтийские республики и Варшава продвигают инициативу, которая позволит принимать ограничения против родственников и окружения российских бизнесменов, «причастных к украинскому конфликту». Но Будапешт скептически относится к этой затее, чем вызывает недовольство и разочарование у партнёров по блоку, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.


AP

Страны Балтии и Польша хотят облегчить принятие санкций против членов семей и окружения богатейших россиян, но встречают сопротивление со стороны Венгрии. Об этом Politico сообщили несколько европейских дипломатов.

Согласно действующим правилам, ЕС может заморозить активы и ввести запрет на выдачу виз «ведущим бизнесменам, работающим в России». Но под это определение должны также подпадать «их ближайшие родственники или другие физические лица, получающие от них выгоду», считают Литва, Латвия, Эстония и Польша.

В связи с действиями Москвы на Украине блок уже ввёл санкции в отношении более 1,4 тыс. человек, «многие из которых являются олигархами». Включение их родственников и партнёров позволило бы подвергнуть наказанию ещё тысячи частных лиц без необходимости доказывать их прямую причастность к украинскому конфликту или экономическое содействие российскому государству, поясняет издание.

По словам одного из источников Politico, эксперты по правовым вопросам поддерживают эту идею, но некоторые страны в ней сомневаются. Среди них Венгрия, которая всегда скептически относилась к добавлению новых имён в санкционный список.

На недавней встрече европейских послов представители Будапешта настояли на том, что инициатива не должна входить в десятый пакет санкций. Более того, они добивались исключения четырёх человек, фигурирующих в списке, считает издания.

Эта просьба «разжигает напряжённость» и, вероятно, станет предметом очередных жарких дебатов на следующей встрече послов ЕС. Особенно с учётом того, что Венгрия использует продление санкционного режима, которое необходимо обновлять каждые полгода, в качестве рычага давления. Если она откажется идти на компромисс, то все 1,4 тыс. человек, которые находятся в списке, будут из него исключены, предупреждают собеседники Politico.

Один из дипломатов не смог скрыть своего разочарования поведением Будапешта. «Это показывает, что Венгрия пренебрегает единством и европейскими ценностями. Они готовы рискнуть этим на той самой неделе, когда мы отмечаем годовщину со дня российского вторжения», — посетовал он.

И это не единственный пункт, с которым не соглашается Венгрия. Она также в целом выступает против применения ограничений к персоналу, работающему в атомной энергетике, обращает внимание издание.

Поскольку при голосовании требуется консенсус, любая участница ЕС может наложить вето на шаг, предлагаемый прибалтами и поляками, даже если его поддержат все остальные. Между тем время на исходе, поскольку блок хочет принять десятый пакет санкций до пятницы, когда наступит год с начала спецоперации на Украине, заключает Politico.


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