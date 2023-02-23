«Путин не виноват» — жители Донецка безоговорочно поддерживают Россию и СВО, утверждает кремлевская пропаганда

С началом российской спецоперации обстрелы Донецка со стороны Украины участились, однако жители города не возлагают ответственность за это на Кремль и президента Владимира Путина, передаёт France 3. По мнению дончан, в обострении конфликта виноваты страны Запада, которые поставляют Киеву оружие и отдаляют неминуемую победу России.

Пожарные Донецка в состоянии повышенной готовности. Здесь загорелся административный корпус. Центр города, который контролирует российская армия, попал под ракетный обстрел. В нескольких сотнях метров из-за попадания вдребезги разбились витрины магазина.

ХОЗЯИН МАГАЗИНА: Честно сказать, страшно идти на работу каждый день.

Сегодня, по информации российской стороны, погиб один человек, а 12 ранено.

В Донецке война и прилёты со стороны Украины идут с 2014 года, однако в квартале, находящемся близко к линии фронта, все признают: с начала наступления РФ обстрелы участились.

ЖИТЕЛЬ ДОНЕЦКА: Мы надеемся, что всё будет хорошо и что нам на голову не упадёт, потому что это как рулетка.

Его соседям пару дней назад едва удалось спастись.

ВТОРОЙ ЖИТЕЛЬ ДОНБАССА: Вот стекло разбитое.

Однако и речи не идёт о возложении ответственности на российскую спецоперацию.

ВТОРОЙ ЖИТЕЛЬ ДОНБАССА: Не виноват Путин, он, наоборот, нам помогает.

В Донецке многие надеялись на оперативное вмешательство России, которое положило бы конец конфликту, длящемуся уже несколько лет. Однако он буксует, усугубляется.

Этот рынок попал под обстрел несколько месяцев назад. Люди здесь обвиняют Запад в поставке оружия Украине.

ТРЕТИЙ ЖИТЕЛЬ ДОНБАССА: Скажите там, на Западе, что пора прекращать, ребята. Хватит уже шутить.

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОНБАССА: Какой американец, какой француз мне ближе? Наверное, русские ближе, как вы думаете?

Жители города безоговорочно поддерживают Россию и отказываются думать о победе Украины.

ВТОРАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ДОНБАССА: Это наши. Это от нас.

ЖУРНАЛИСТ: Вы думаете, что РФ выиграет?

ВТОРАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ДОНБАССА: Конечно! По-другому и быть не может.

Зять этой женщины погиб в бою на стороне России.

ТРЕТЬЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ДОНБАССА: Здравствуй, Женечка. Плохо без тебя, тяжело.

Его похоронили с почестями, а она находит утешение в своих убеждениях.

ТРЕТЬЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ДОНБАССА: Грустно, потому что когда я смотрю на его детей, то думаю: как они без него будут? Но в то же время меня переполняет чувство гордости, что… Я думаю, что он не зря погиб.

ЛЮК ЛАКРУА, спецкорреспондент в Донецке (зоне, подконтрольной российской армии): Вот уже восемь лет жители Донецка отрезаны от остальной Украины. Прошедший год с ещё более ожесточёнными боевыми действиями, кажется, ещё больше их отдалил.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2023 года.