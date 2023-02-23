В городах и селах ДНР в День защитника Отечества почтили память погибших в ВОВ

В День защитника Отечества в населенных пунктах Донецкой народной республики почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Так, в селах республики Боевое, Малиновка, Новогригорьевка, Зеленый Яр жители возложили цветы к памятникам воинам-землякам. В мероприятиях участвовали главы сельских администраций, педагоги, учащиеся школ, информирует администрация Володарского района в Telegram.

В городе Харцызк утром была объявлена минута молчания в память о героях Отечества. Ко Дню защитника Отечества возложили цветы к памятнику «Братская могила советских воинов», информирует Telegram-канал «Большой Харцызск».

В Горловке, которой присвоены звания города воинской славы и трудовой доблести, состоялось возложение цветов к подножию памятника-постамента с боевой машиной БМП-1 в Сквере Героев. В мероприятии участвовали представители местной администрации, активисты общественных организаций, жители города, сообщается в Telegram-канале администрации города.

По случаю Дня защитника Отечества сотрудники администрации Першотравневого района ДНР возложили цветы к мемориалу Пантеон славы воинов ВОВ в Мангуше и Вечному огню. Мемориальный комплекс сооружен к 25-летию Победы в честь советских воинов 968 артиллерийского полка и 726 стрелкового полка, погибших в оборонительном бою за Мангуш, сообщается в Telegram-канале администрации района.

Ранее в четверг президент Владимир Путин поздравил действующих военных, ветеранов, гражданский персонал Вооруженных сил и всех граждан РФ с Днем защитника Отечества, а также отметил героизм участников специальной военной операции на Украине.

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