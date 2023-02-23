 

Atomic Heart обвинили в расизме за серию “Ну, Погоди!”

23.02.2023, 13:05, Разное
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Atomic Heart обозвали расистским из-за мультсериала “Ну, погоди!”. Соответствующий ролик можно увидеть в игре на телевизоре в комнате сохранения.

Западные зрители были крайне возмущены из-за появления на экране 12-й эпизода мультфильма, в котором показывают карикатуру на уроженца Африки с лук. На изображении представлен темнокожий житель с красными шубами. У него также присутствуют перья и золотые кольца.

Стоит отметить, что “расистскими изображениями” чернокожих людей также полны американские мультфильмы, например, “Том и Джерри”. Нынче перед началом серии зрителю показывается специальный блок информации, в нем говорится, что сцены сохранены, чтобы отразить “дух эпохи”. В Atomic Heart такого дисклеймера нет.

Участники форума ResetEra призвали к немедленному бойкоту Atomic Heart и его распространения. Компания Mundfish, российский разработчик игры, не дала по этому поводу никаких комментариев.


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