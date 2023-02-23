 

YouTube удалил каналы Артемия Лебедева и Камикадзе Ди

23.02.2023, 11:40, Разное
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Канал YouTube, принадлежащий российскому блогеру, графическому дизайнеру и путешественнику Артемию Лебедеву, был удален с сайта 22 февраля 2023 года.

При попытке зайти на страницу блогера (https://youtube.com//@temalebedev) YouTube выдает ошибку с текстом “эта страница недоступна”. Это означает, что аккаунт был удален с ресурса. Как пишет “Фонтанка”, аналогичную ошибку можно наблюдать при посещении канала Дмитрия Иванова (признанного в РФ иностранным агентом). Он также известен под псевдонимом Камикадзе Ди.

На момент публикации новости Лебедев и Иванов никак не прокомментировали исчезновение своих каналов с YouTube. По данным “Фонтанки”, причиной удаления стало “нарушение” Условий предоставления услуг. На момент блокировки Артемия Лебедева на YouTube было более 1 миллиона подписчиков. Камикадзе Ди имел аудиторию в 1,7 млн подписчиков.


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