Серия Samsung Galaxy S23 оказалась вдвое популярнее Galaxy S22 прошлого года

Предварительные заказы на смартфоны линейки Galaxy S23, сделанные на официальном сайте французских подразделений Samsung и в местных розничных магазинах Франции в период со 2 по 16 февраля, почти вдвое превысили количество заказов на смартфоны серии Galaxy S22. Об этом пишет IT Home, со ссылкой на пресс-релиз южнокорейского IT-гиганта.

Модель Ultra выбрали 60 процентов французских покупателей, причем 35 процентов из них предпочли эксклюзивный цвет. Франция стала третьей страной, в которой продажи серии Galaxy S23 обогнали продажи Galaxy S22. Ранее сообщалось, что смартфоны серии Samsung S23 имели огромный успех в Индии и Южной Корее.

Покупатели в Южной Корее как и французы также выбирают Galaxy S23 Ultra. Серия Galaxy S23 анонсирована 1 февраля 2023 года, а 2 февраля уже был открыт предварительный заказ на новинки. 17 февраля все три телефона стали доступны для покупки в розничных магазинах. Смартфоны Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra доступны для покупки по розничным ценам $799, $1049 и $1199.