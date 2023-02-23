 

Госаппарату могут разрешить пользоваться новыми версиями Internet Explorer

23.02.2023, 11:33, Разное
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В России могут пересмотреть требования к программному обеспечению, используемому на компьютерах чиновников. Последний раз перечень разрешённых программ обновлялся в 2012 году, ещё при президенте Медведеве.

Особенные нарекания у госслужащих вызвает список разрешённых браузеров: это Netscape Navigator 4 – 7 и Internet Explorer 5 – 9. Сейчас межведомственная экпертная группа работает над долгожданным послаблением.

«Время не стоит на месте, технологии развиваются. Нельзя так же, как раньше, говорить: а что, разрешённые браузеры уже не работают? Они, конечно, работают, но пора расширить перечень более современными наименованиями, – говорит источник в правительстве. – Рассматривается возможность добавить в список Internet Explorer 10 и Internet Explorer 11».

Ситуацию осложняет тот факт, что Internet Explorer 11 поддерживается только самыми новыми ОС (Windows 7 и выше), которые сами пока не разрешены к использованию. Однако не исключено, что в рамках программы по обновлению материальной базы и цифровизации госаппарата в ближайшие годы следует ждать подвижек и в этом вопросе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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