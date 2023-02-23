Зрелище для зевак: отменивший прощание с Чуриковой муж жалеет о потраченных силах

Прошло 40 дней с момента ухода из жизни Инны Чуриковой, печальной

потери для всего кинематографического сообщества. Вдовец легендарной

актрисы, режиссер Глеб Панфилов, прервал траурное молчание и рассказал о своей жизни после пережитого горя.

Инна Чурикова и Глеб Панфилов были вместе более полувека. Теперь, когда Инна

ушла, лишь их единственный наследник, сын

Иван помогает отцу справиться со болью утраты.

К слову, прощание с усопшей проходило в Храме Христа Спасителя, хотя обычно

церемонию проводят в родных театрах актеров. Против соблюдения традиции выступила семья Инны. Отменивший прощание с Чуриковой муж посчитал, что церемония не должна превращаться в зрелище для зевак, и на сцене должен стоять “живой артист, а не

гроб с артистом”. Именно поэтому прощание с Инной Чуриковой состоялось в Храме Христа

Спасителя, где люди ведут себя более уважительно, а не сидят “развалившись”.

Рассказал журналистам муж Инны Чуриковой и о том, что подтолкнуло любимую к болезни и последующей смерти. На его взгляд,

супруга слишком сильно выкладывалась на сцене, отдавала всю себя.

“Я видел ее после спектаклей, видел, какая была самоотдача.

Переутомилась, страдала бессонницей”, – жалеет Глеб Панфилов о потраченных силах жены, которые Инна Чурикова не успевала восстанавливать между спектаклями.