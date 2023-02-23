Newsweek – учёные пока не могут объяснить причину «рыбных дождей» в Австралии

Жители отдалённого австралийского городка Ладжаману после ночной бури с дождём обнаружили, что по всей территории разбросаны небольшие блестящие рыбки, многие из которых были ещё живы. Примечательно, что за последние 30 лет это уже четвёртый раз, когда здесь наблюдают такой «рыбный дождь». Однако эксперты до сих пор не могут дать точного объяснения, почему так происходит, пишет Newsweek.



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Рыба продолжает «падать с неба» в один и тот же австралийский городок, и учёные не могут объяснить точно, почему это происходит, пишет Newsweek. Необычный «рыбный дождь» вновь обрушился недавно на Ладжаману. Это небольшое поселение расположено на засушливой Северной территории на краю австралийской пустыни, примерно в 560 милях к югу от Дарвина.

«Мы видели сильную бурю, которая приближалась к нашему поселению, и думали, что это просто дождь. Но когда начался дождь, то мы увидели, что падает ещё и рыба», — рассказал в интервью австралийскому телеканалу ABC News член местного совета Джонсон Джапанангка.

Сами рыбки, которых ихтиолог Квинслендского музея Джефф Джонсон отнёс к виду полосатых окуней, были размером с детскую ладонь, поясняется в статье. Когда жители проснулись утром после ночной бури, то обнаружили, что рыбки разбросаны по всему городку, причём многие из них были ещё живы. «Некоторые из них всё ещё плавают кругом в лужах с водой. Дети собирают их и держат в бутылке или банке», — рассказал Джапанангка.

Полосатый окунь является одним из самых широко распространённых видов пресноводных рыб в Австралии. Взрослые особи могут вырастать до 10 дюймов в длину, хотя обычно имеют длину около 6 дюймов, поясняется в статье.

Самое странное заключается в том, что за последние 30 лет в этом городке, расположенном на краю австралийской пустыни вдали от водоёмов, уже как минимум четыре раза наблюдали подобный «рыбный дождь», отмечает Newsweek. Раньше это случилось в 1980-х годах, а также в 2004-м и 2010 году. Причём очевидцы инцидента 2010 года подтверждают, что упавшая с небес рыба принадлежала к тому же виду полосатых окуней.

Местная жительница Алис-Спрингс Пенни Макдональд также рассказала, что она была свидетельницей «рыбного дождя» в Ладжаману в середине 1980-х годов. «Я встала утром, в то время я работала в школе, и пыльные улицы возле моего дома были усыпаны рыбой. Это были маленькие рыбки, причём их было очень много вокруг. Это было просто потрясающе», — пояснила она в интервью ABC News.

Хотя рыба, падающая с неба, — довольно неожиданное явление, в истории есть свидетельства того, что люди уже видели раньше в разное время похожие инциденты с другими животными, такими как лягушки, летучие мыши, черви и пауки. В некоторых случаях они также падали во время дождя, говорится в статье.

При этом точные причины таких необычных дождей до сих пор не до конца удалось выяснить. Одна из ведущих теорий предполагает, что животные могли быть унесены водяным смерчем, который представляет собой столбы быстро движущегося воздуха, похожие на торнадо, которые формируются над водоёмами. Согласно этой теории, торнадо может «высосать» рыбу или других животных из озера и перенести по воздуху на сотни километров. И если рыбам повезёт, то они при этом не замерзнут и смогут пережить падение.

Как сообщается в одном из научных отчётов, который находится в библиотеке конгресса, водяные смерчи могут быть достаточно сильными, чтобы засасывать мелких животных в водоворот и уносить их за собой. «Я видел небольшие пруды, буквально опустошённые проходящим торнадо. Так что вполне резонно предположить, что лягушки (или другие живые существа) затем могут упасть в виде «дождя» с неба», — написал автор отчёта Эрнест Эйджи из Университета Пердью.

Теория гласит, что после того, как их подбросило в воздух, животные переносятся на огромные расстояния и в конечном итоге падают на сушу вдали от своих первоначальных мест обитания. Считается, что так же произошло и во время «рыбного дождя» в Тексаркане в 2021 году. Ещё одно объяснение предполагает, что рыбу «выплюнули птицы», пролетавшие в этот момент. Эта же теория была выдвинута в 2022 году, когда в Сан-Франциско с неба упали тысячи анчоусов, говорится в статье.

Ещё одна теория появления рыбы из ниоткуда заключается в том, что она не упала на улицы с небес, а была смыта откуда-то и принесена наводнением. Такой версии придерживается Майкл Хаммер, куратор отдела рыб в Музее и художественной галерее Северной территории.

«Люди в основном приезжают после дождя и видят рыбу, разбросанную повсюду. Хотя в этом случае, скорее всего, её просто принесло наводнением, которое произошло локально, из небольшого водоема или откуда-то ещё», — предположил он в интервью ABC News. В то же время Хаммер допустил, что нельзя исключить и вероятности того, что рыбу засасывает из водоёмов во время бури, а затем она выбрасывается в другом месте.

Однако Ладжаману находится на краю пустыни вдалеке от крупных водоёмов, напоминает Newsweek. По словам Хаммера, в Австралии, похоже, всё чаще наблюдаются странные и необычные погодные явления. Поэтому он призвал местных жителей активнее следить за этими инцидентами, чтобы можно было лучше их задокументировать и должным образом изучить, чтобы выяснить причины.

«Я думаю, что в следующий раз, когда пойдёт такой дождь, вам просто нужно быть там с сетью, чтобы ловить падающую рыбу и должным образом это всё задокументировать», — заявил Хаммер. А затем необходимо привлечь научных специалистов и попытаться выстроить полную картину этого явления, заключил он.