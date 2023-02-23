Представитель Пентагона подтвердила, что РФ уведомила США об испытании баллистической ракеты

Россия в минувшие выходные провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, о чем заранее уведомила США, сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, уведомление с российской стороны было получено в рамках договора ДСНВ, передает Lenta.ru.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Россия якобы провела неудачные испытания баллистической ракеты накануне визита президента США Джо Байдена в Киев, однако замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что этим сообщениям верить нельзя.

Позже президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

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