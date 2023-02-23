 

Нефтегазовая компания Wintershall Dea полностью списала свою долю в 15,5% в операторе «Северного потока»

23.02.2023, 10:25, Новости дня
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Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea, которая является одной из крупнейших в Европе, полностью списала свою долю в 15,5% в операторе «Северного потока» после его повреждений, говорится отчете компании.

В документе сказано, что из-за сложившейся геополитической ситуации не представляется возможным прогнозировать временные рамки и затраты на стабилизацию и восстановление газотранспортной инфраструктуры. В связи с этим Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции, передает ТАСС.

Ранее Wintershall Dea сообщала, что зафиксирует неденежный убыток от совместных предприятий в России. Речь идет о проектах Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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