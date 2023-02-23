 

ОАЭ впервые войдут в число 20 крупнейших экономических партнеров России

23.02.2023, 10:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в интервью РИА Новости заявил, что ОАЭ войдут в двадцатку важнейших зарубежных партнеров России.

Он отметил, что Эмираты являются ведущей арабской страной по этому показателю, и теперь они могут войти в двадцатку важнейших экономических партнеров России. Российские компании рассматривают ОАЭ как идеальный производственный центр и логистический узел для экспорта и импорта комплектующих, оборудования и других материалов.

Богданов заявил, что создание российского промышленного кластера вблизи Абу-Даби в экономической зоне “Кизад” является перспективным. Москва также приветствовала намерение эмиратских лидеров стать гостем июньского форума в Санкт-Петербурге.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03.21 / Билл Гейтс предложил «затемнить солнце»

07.06.22 / Мнение: Закон омерты

03.07.21 / Тень Путина, тень СССР. Секреты Кремля в Латинской Америке

16.12.21 / Мнение: Ситуация в Эфиопии

08.06.21 / Что делают на Вознесение Господне, чтобы здоровье было отменным весь год

21.01.21 / В Москве 24 января пройдет стихийный народный митинг «За суровый суд над изменниками – инициаторами санкций»

21.12.21 / Эксперт Бардин о требовании России гарантий безопасности от США: Никогда не пойдут на такие условия

15.01.23 / Овнов ждут заманчивые перспективы: Таро-прогноз на третью неделю января

04.08.22 / Российская версия: Британский спецназ убивал мирных афганцев ради отчетности

05.10.22 / Мнение: О мобилизации по-московски… И «военной тайне» заодно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика