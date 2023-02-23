ОАЭ впервые войдут в число 20 крупнейших экономических партнеров России

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в интервью РИА Новости заявил, что ОАЭ войдут в двадцатку важнейших зарубежных партнеров России.

Он отметил, что Эмираты являются ведущей арабской страной по этому показателю, и теперь они могут войти в двадцатку важнейших экономических партнеров России. Российские компании рассматривают ОАЭ как идеальный производственный центр и логистический узел для экспорта и импорта комплектующих, оборудования и других материалов.

Богданов заявил, что создание российского промышленного кластера вблизи Абу-Даби в экономической зоне “Кизад” является перспективным. Москва также приветствовала намерение эмиратских лидеров стать гостем июньского форума в Санкт-Петербурге.