 

Это не ваш праздник – депутат призвал сделать 23 февраля рабочим днём для женщин

23.02.2023, 9:33, Разное
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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий внёс на рассмотрение нижний палаты парламента пакет поправок в Трудовой кодекс.

Депутат предложил сделать 7 ноября и 31 декабря выходными днями, а 23 февраля обязать работать женщин, не служивших в Вооружённых силах.

– Социология показывает, что в обществе есть спрос, чтобы отдыхать в день Великой Октябрьской социалистической революции и в канун Нового года, с этим вопросов нет. Что касается 23 февраля, то женщинам я скажу кратко – это не ваш праздник, так что работайте, – сказал журналистам Слуцкий.

По информации инсайдера «Комсомольской правды» в Государственной думе, поправки планируют поддержать КПРФ, ЛДПР и часть депутатов «Единой России».

Голосование должно состояться в начале марта, в случае, если предложение Слуцкого будет поддержано, то уже в этом году у россиян появится два дополнительных выходных дня.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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