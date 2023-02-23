В Марселе реставрируют витражи знаменитого собора Парижской Богоматери

В ателье в Марселе реставрируют часть витражей знаменитого собора Парижской Богоматери, пострадавшего от сильного пожара. Как передаёт NTD, мастера проделывают тонкую и скрупулёзную работу по восстановлению 50 квадратных метров витражей. Реставрацию собора планируют завершить к 2024 году, когда во Франции пройдут Олимпийские игры.

Тонкую и скрупулёзную работу проделывают французские мастера в этом ателье в Марселе. Здесь реставрируют часть витражей знаменитого собора Парижской Богоматери. В 2019 году он пострадал от сильного пожара.

Это ателье работает уже более 40 лет. Его специалисты реставрировали витражи соборов в Марселе, церкви Святого Викентия де Поля в Париже и других храмов и зданий по всей Франции.

ДОМИНИК ИМБЕР, директор ателье: Для меня большая честь — внести вклад в реставрацию собора Парижской Богоматери. Но мы работаем с одинаковым усердием и любовью, будь то собор Парижской Богоматери или другой памятник.

Работа мастеров разделена на два этапа. На первом они отреставрируют в ателье 50 квадратных метров витражей.

ФЛОРА ЮНО, реставратор: Удивительно видеть, как в мастерскую прибывают старые и повреждённые витражи и возвращаются здесь в хорошее состояние. Дарить им вторую жизнь очень приятно.

На втором этапе специалисты приедут в Париж и будут работать уже в соборе. Там очистят от пыли и гари 300 квадратных метров стёкол.

Марсельское ателье входит в число девяти мастерских по всей Франции, которые отвечают за очистку и реставрацию витражей собора Парижской Богоматери.

Во время пожара в 2019 году обрушились шпиль и часть крыши собора. Также было повреждено внутреннее убранство. При этом большая часть ценных витражей выдержала жар от огня. Однако старинные стёкла покрылись гарью и перестали пропускать свет.

Реставрацию собора планируют завершить к 2024 году, когда во Франции пройдут Олимпийские игры.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2023 года.