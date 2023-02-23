Путин заявил о новых рубежах сотрудничества между Россией и Китаем

Отношения РФ и Китая развиваются и достигают новых рубежей, заявил Владимир Путин на встрече с главой китайской дипломатии Ван И. Как пишет Bloomberg, в ходе беседы российский лидер и китайский чиновник подчеркнули прочность двусторонних отношений, способных выдержать любое давление третьих сторон.

На переговорах с главой китайской дипломатии Ван И президент РФ Владимир Путин заявил, что ждёт визита своего китайского коллеги Си Цзиньпина в Россию, и приветствовал углубление связей с Пекином, пишет Bloomberg.

Как отметил Путин в разговоре с Ван И, «сотрудничество на международной арене между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией… имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки». Российский лидер также попросил собеседника передать наилучшие пожелания Си Цзиньпину, которого Путин назвал своим другом. По словам главы российского государства, отношения РФ и Китая достигают «новых рубежей», в том числе в торговле, оборот которой между двумя странами может вырасти до $200 миллиардов раньше 2024 года, как это было запланировано.

В ответ на это Ван И заметил, что на фоне «очень сложной, изменчивой международной ситуации» китайско-российские отношения «выдержали давление со стороны международного сообщества».

Визит Ван И в Москву в преддверии годовщины начала российской спецоперации на Украине показывает, что Китай не намерен отказываться от своего верного дипломатического партнёра, отмечает издание. Как передаёт Bloomberg, во вторник Ван И провёл переговоры с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, в ходе которых чиновники подтвердили единство двух стран в противодействии США и их союзникам, пообещав «совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира».

По данным американских СМИ, визит Си Цзиньпина в Москву обсуждается двумя сторонами, и есть основания полагать, что поездка состоится в ближайшие несколько месяцев. Как подчёркивается в статье, китайский лидер ещё ни разу не разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским после начала боевых действий, притом что с Путиным он беседовал не менее четырёх раз. Пекин также неоднократно оправдывал некоторые причины начала российской спецоперации — в первую очередь, необходимость противостоять расширению НАТО, отмечает издание.