 

Источник фейков: Украинцев, пытающихся выехать в Россию, якобы принудительно мобилизуют

23.02.2023, 8:57, Новости дня
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Украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник РИА «Новости» уточнил, что мужчин задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины в столицах стран Прибалтики и Польши, откуда их отправляют обратно на Украину, а там их мобилизуют.

Кроме того, на пограничных пунктах задерживают украинцев в возрасте от 18 до 55 лет, следующих из РФ в европейские страны. Их отправляют в украинские диппредставительства для последующей депортации на Украину, а выехать обратно в Россию они уже не могут.

Ранее появились сообщения о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Отмечалось, что жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях. Газета ВЗГЛЯД писала, почему командование ВСУ сделало упор именно на эти регионы и как результатами подобной мобилизации планирует воспользоваться офис Зеленского.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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