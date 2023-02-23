 

Французский политик Филиппо: За шмякающимся на трапе Байденом нас просят идти навстречу Третьей мировой

23.02.2023, 8:57, Новости дня
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Испытывающий трудности при ходьбе и теряющийся в пространстве президент США Джо Байден приведет Запад к Третьей мировой войне, сообщил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

Филиппо на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) перечислил последние курьезные ситуации с Байденом: он «навернулся», выходя из самолета в Киеве, а затем «шмякнулся», возвращаясь в свой самолет; кроме того, американский лидер потерялся на красной дорожке.

«И именно за этим человеком нас просят идти навстречу Третьей мировой войне…» – посетовал французский политик, передает РИА «Новости».

Байден регулярно испытывает трудности при посадке в самолет. При этом в Белом доме заминки объясняют, в частности, сильным ветром, подчеркивая, что президент США «чувствует себя прекрасно».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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