Психолог Овчаренко предупредила потенциальных покупателей микростудий о хронической усталости

Продажа в Москве однокомнатных квартир площадью менее девяти квадратных метров показала, что они не подходят для комфортного проживания. Такое мнение в беседе с “Газетой.Ru” высказала психолог Лариса Овчаренко.

В Японии, где депрессия чрезвычайно распространена, подобные комнаты очень популярны. “В маленьких помещениях сложно жить комфортно. Каждый из нас нуждается в собственном пространстве. Этому нас учит японская традиция – жить в капсуле. Этот тип жилья предпочитают японцы по многим причинам. Мы также должны помнить, что в Японии самый высокий уровень самоубийств и депрессивных расстройств, эти проблемы пытаются решать на государственном уровне. Это связано с тем, как мы живем. Это “капсульное жилье”, которое не способствует развитию личности и благополучию. Жить в таких условиях трудно взрослым, но я беспокоюсь о том, что происходит с детьми”, – сказал Овчаренко.

Она отметила, что развитие в таких условиях клаустрофобии не обязательно, но у жильцов микростудий, несомненно, разовьется хроническая усталость. “Очень маловероятно, чтобы подобная проблема внезапно возникла, если человек стабилен и эмоционально здоров. Однако вы будете чувствовать себя более уставшим и менее способным к эмоциональному восстановлению. Некоторые люди мотивируются переездом в Москву, потому что она ближе к их финансовым целям. Эта мотивация может быть довольно сильной в течение некоторого времени, поэтому люди будут ценить тот факт, что они живут в Москве, пусть даже в 8 метровой квартире. Однако они наверняка будут испытывать хроническую усталость, переутомление и быстрое выгорание, что может пагубно сказаться на общем здоровье”, – заключила Овчаренко.

Ранее аналитики “Метриума” сообщили, что самой маленькой квартирой, доступной в Москве, оказалась микростудия в жилом доме в Южном административном округе. Он расположен недалеко от станции метро “Тульская”. Площадь этой студии составляет 8,8 квадратных метров, а стоимость – 4,3 миллиона рублей. По данным газеты Metro, в квартире нет ни прихожей, ни места для кровати. Зато есть вид из окна, ведущего в тихий двор. Жилье оформляется как нежилое, но позволяет оформить вид на жительство или пристроить ребенка в школу. Кроме того, арендатор будет платить за коммунальные услуги в два раза больше, чем если бы он жил в квартире.