 

Отношения России и США достигли точки невозврата

23.02.2023, 7:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Выступления Владимира Путина и Джо Байдена на этой неделе продемонстрировали, что РФ и США вступили в эпоху прямого противостояния, а их отношения достигли точки невозврата, констатирует France 2. Как отмечает телеканал, в конфликте на Украине сейчас решается, где будет проложена граница между двумя блоками. Тем не менее, говорить о возвращении холодной войны некорректно, поскольку мир за последние 30 лет сильно изменился, уверены журналисты.

ДЖОАННА ГИЛИА, ведущая France 2: В международной политике также существует напряжённость. Никаких улучшений в отношениях США и России. Напротив. Вчера всё ещё находящийся с визитом в Польше Джо Байден заверил, что РФ никогда не победит на Украине. Ему ответил Владимир Путин, который обрушился с критикой на приходящую в упадок Европу.

ЖАН-БАТИСТ МАРТО, ведущий France 2: Мне сообщают, что у нас в прямом эфире наш постоянный московский корреспондент Люк Лакруа. Добрый день, Люк! Справедливо ли это появившееся у нас чувство, о котором мы говорили вчера, что отношения между двумя лидерами достигли точки невозврата?

ЛЮК ЛАКРУА, корреспондент France visions в Москве: Да, вчера мы стали свидетелями кристаллизации прямого противостояния между тем, что Джо Байден назвал как «свободный мир», и тем, что Владимир Путин определил как «русский мир». Владимир Путин уже долгое время разрабатывает теорию об этом противостоянии на всех уровнях: в идеологическом плане он осуждает  загнивающий Запад, говорит об угрозе существованию РФ и определяет свою зону влияния, заявляя, что не хочет видеть НАТО у своих ворот. На Украине, помимо будущего этой страны, сегодня на карту поставлена граница между этими двумя мирами, отношения между этими двумя блоками.

Владимиру Путину это противоборство позволяет поставить себя на один уровень с США на международной арене. Однако нельзя говорить о возвращении холодной войны, поскольку за тридцать лет мир существенно изменился. Сейчас в нём гораздо больше взаимных связей. И появилась новая держава — Китай.

Дата выхода в эфир: 22 февраля 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07.22 / Мнение: Психологические консультации

26.01.22 / Как прекрасен этот мир: блогер публикует удивительные фотографии в Instagram

21.01.21 / “Полет”: 5 причин посмотреть новый сериал с Оксаной Акиньшиной, Никитой и Михаилом Ефремовыми и Павлом Табаковым

01.04.21 / Экс-возлюбенная Вуди Аллена Миа Фэрроу рассказала, из-за чего погибли трое из 14 ее детей

03.02.23 / Натуральная красота: Селена Гомес опубликовала селфи без макияжа и укладки

13.01.22 / Девушка снимала салют и испугалась, ведь в камере виднелось НЛО, а потом узнала правду

08.03.21 / Паринов, человек и банкомат: редакция RFI нашла россиянина, снимающего миллионы в Африке

17.01.22 / Снова вместе: Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьми на отдыхе в Дубае

15.06.22 / NTD – пакистанцы страдают от новой волны рекордной жары и засухи

26.07.22 / Independent – британские власти попросят население выключать свет и отопление зимой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика