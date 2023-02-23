Опубликовано видео боевой работы десантно-штурмового подразделения и бронегруппы по уничтожению опорного пункта ВСУ

Российское десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на БМД-2К-АУ и минометных расчетов артиллеристов-десантников уничтожило большое количество личного состава вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

В лесном массиве при помощи беспилотника обнаружили украинский опорный пункт, для захвата и уничтожения которого направили указанные силы. Экипажи боевых машин, совершив марш на штатной технике, сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь, информирует Минобороны в Telegram.

«Крылатая пехота» при огневой поддержке артиллеристов с боем заняла вражеские позиции, захватив трофейное вооружение. После выполнения задачи бронегруппа отошла в безопасный район, а расчеты минометов «Поднос» сменили огневые позиции.

Накануне российское Минобороны опубликовало видеозапись того, как РСЗО «Град» ведут огонь по вооруженным силам Украины в ходе специальной военной операции.

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