 

Опубликовано видео боевой работы десантно-штурмового подразделения и бронегруппы по уничтожению опорного пункта ВСУ

23.02.2023, 7:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российское десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на БМД-2К-АУ и минометных расчетов артиллеристов-десантников уничтожило большое количество личного состава вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

В лесном массиве при помощи беспилотника обнаружили украинский опорный пункт, для захвата и уничтожения которого направили указанные силы. Экипажи боевых машин, совершив марш на штатной технике, сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь, информирует Минобороны в Telegram.

«Крылатая пехота» при огневой поддержке артиллеристов с боем заняла вражеские позиции, захватив трофейное вооружение. После выполнения задачи бронегруппа отошла в безопасный район, а расчеты минометов «Поднос» сменили огневые позиции.

Накануне российское Минобороны опубликовало видеозапись того, как РСЗО «Град» ведут огонь по вооруженным силам Украины в ходе специальной военной операции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01.21 / Заведениям в центре Москвы рекомендовали закрыться 31 января

22.06.21 / Трамп хотел ссылать больных COVID-19 американцев в Гуантанамо – The Washington Post

23.02.21 / Застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка умерла в Египте

30.10.21 / Боевики на Донбассе ранили пятерых украинских военных, ВСУ открыли ответный огонь – штаб ООС

27.09.21 / В Украине от COVID-19 привились уже более 70% педагогов – Шмыгаль

15.12.21 / Невролог заявил о ПТСР у Саакашвили

29.06.21 / Новая технология позволит заряжать смартфоны за пять минут

13.07.20 / При падении Ан-2 в Нижегородской области погиб человек

18.06.21 / Киев велел странам Запада не оправдывать бездействие коррупцией на Украине

10.10.20 / Новый рекорд. В Европе за сутки COVID-19 заболели более 100 тысяч человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика