 

Agence France-Presse сообщило о подготовке Китаем плана по урегулированию в Украине без консультаций с Киевом

23.02.2023, 7:35, Новости дня
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Пекин не стал консультироваться с властями Украины при подготовке своего плана по урегулированию украинского кризиса, сообщил украинский чиновник высокого ранга.

Чиновник заявил, что любой мирный план должен учитывать «красные линии», проведенные украинской стороной. По его словам, речь идет о соблюдении «принципов Устава ООН», включая приверженность территориальной целостности Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Напомним, Китай подготовил план по мирному урегулированию ситуации на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «официального документа никакого не видел».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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