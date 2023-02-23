Польский священник Давидовский рассказал об участии Байдена в мессе «за преображение России»

Глава американского государства Джо Байден в Польше принял участие в католической службе, в ходе которой молились «за преображение России», сообщил польский священник Веслав Давидовский.

Давидовский рассказал, что «посыпал пепел на голову самому президенту США». По его словам, служба прошла «в импровизированной домашней часовне рядом с апартаментами президента». «Мы отслужили мессу за мир, преображение РФ и свет Святого Духа для президента», – сказал Давидовский.

Он сообщил, что «все прошло в атмосфере большой секретности». Священник также опубликовал в соцсетях фотографии, на которых виден след от пепла в форме креста на лбу Байдена, передает ТАСС.

Напомним, пользователей соцсетей заинтересовал «синяк» на лбу президента США. В Белом доме объяснили, что Байден пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран – членов НАТО со следом от пепла, которым он, как католик, намазал лоб в день «пепельной среды».

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