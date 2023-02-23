Праздничные фильмы для защитников отечества: что посмотреть 23 февраля

Выходной в честь 23

февраля — отличный повод провести день дома в компании старых советских фильмов.

Тогда снимали разное кино: и о дружбе, и о любви, и братстве, и долге. “Дни.ру”

специально к празднику подготовили подборку пяти любимых советских фильмов.

Искренние эмоции и настоящие чувства гарантированы.

“Дорогой мой

человек”, 1958 год

Честный врач всю

жизнь хранит верность одной женщине — Варе. После начала войны жизнь

подбрасывает ему жестокое испытание. Варя станет его пациенткой на операционном

столе. Фильм снят по роману Юрия Германа.

“Летят журавли”,

1957 год

История о людях,

чьи жизни навсегда изменила война. Картина рассказывает о влюбленной паре, которой

пришлось столкнуться с мировыми событиями. Не все смогут пройти испытание

расстояние, временем и потерями достойно.

“Они

сражались за Родину”, 1975

Фильм Сергея

Бондарчука, посвященный подвигу рядовых солдат. Именно они, как никто другой,

знают, что такое цена победы.

“Офицеры”, 1971 год

“Есть такая профессия — родину защищать”.

Культовый фильм, из которого в народ ушла цитата. История двух мужчин, пронесших дружбу через всю жизнь и все испытания.

“В бой идут

одни старики”, 1973

Молодым выпускникам

летных училищ предстоит пройти радость первой победы, узнать вкус боевой крови,

найти “своих” среди “чужих”. И для каждого наступит день

финального боя.