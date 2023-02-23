 

Праздничные фильмы для защитников отечества: что посмотреть 23 февраля

23.02.2023, 6:15, Разное
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Выходной в честь 23
февраля — отличный повод провести день дома в компании старых советских фильмов.
Тогда снимали разное кино: и о дружбе, и о любви, и братстве, и долге. “Дни.ру”
специально к празднику подготовили подборку пяти любимых советских фильмов.
Искренние эмоции и настоящие чувства гарантированы.

“Дорогой мой
человек”, 1958 год

Честный врач всю
жизнь хранит верность одной женщине — Варе. После начала войны жизнь
подбрасывает ему жестокое испытание. Варя станет его пациенткой на операционном
столе. Фильм снят по роману Юрия Германа.

“Летят журавли”,
1957 год

История о людях,
чьи жизни навсегда изменила война. Картина рассказывает о влюбленной паре, которой
пришлось столкнуться с мировыми событиями. Не все смогут пройти испытание
расстояние, временем и потерями достойно.

“Они
сражались за Родину”, 1975

Фильм Сергея
Бондарчука, посвященный подвигу рядовых солдат. Именно они, как никто другой,
знают, что такое цена победы.

“Офицеры”, 1971 год

“Есть такая профессия — родину защищать”.

Культовый фильм, из которого в народ ушла цитата. История двух мужчин, пронесших дружбу через всю жизнь и все испытания.

“В бой идут
одни старики”, 1973

Молодым выпускникам
летных училищ предстоит пройти радость первой победы, узнать вкус боевой крови,
найти “своих” среди “чужих”. И для каждого наступит день
финального боя.


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