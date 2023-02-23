Поклонник Путина Скотт Риттер – что бы там ни говорили на Западе, Украина уже побеждена (все задачи выполнены – Киев взят, Зеленский расстрелян?)

Визит Джо Байдена в Польшу символичен, ведь он понимает, что в сражении с Россией Украина уже проиграла, но даже в таких условиях ЕС и НАТО ожидают гарантий дальнейшей американской поддержки, заявил в интервью офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, Польша слишком сильно указывала пальцем на Россию, наивно полагая, что Украина сможет одержать стратегическую победу при помощи НАТО.



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«Президент США не совершает визитов за границу без причины. Просто так он не вылетает из Вашингтона. Время тоже не случайно, ведь оно совпадает с годовщиной начала спецоперации. Следовательно, мы имеем дело с символическим измерением этого визита», — прокомментировал в беседе с Myśl Polska приезд в Варшаву Джо Байдена американский военный аналитик Скотт Риттер.

По его словам, стоит обратить внимание на то, что сейчас происходит на Украине. И хотя стратегическая цель США — по-прежнему ослабить Россию, и американские лидеры говорят о провале РФ и её поражении в стратегическом и тактическом плане, дело обстоит несколько иначе.

«Это фантазии. РФ побеждает. На самом деле, по словам Йенса Столтенберга, она уже выиграла. В войне, где упор делается на артиллерию, если у одной стороны закончатся боеприпасы, другая сторона станет победителем. Летом у Украины закончатся артиллерийские боеприпасы. У НАТО нет потенциала, чтобы их ей передать. Это конец. Что бы ни говорили на Западе о России, все уже знают, что Украина побеждена. Российская армия стала сильнее и готовит наступление, которое просто затопит Украину. Она будет демилитаризована», — объясняет бывший офицер разведки.

Он предлагает сравнить риторику с реальностью. «Я полагаю, что президент знает, что НАТО и Европа ожидают гарантий дальнейшей американской поддержки, даже в условиях стратегической победы РФ на Украине», — рассуждает Скотт Риттер.

По оценкам американского аналитика, если нынешняя тенденция сохранится, то Джо Байден объявит, что в Польшу будет отправлено больше войск в виде постоянных баз, это будет бригада, а может, и больше. «Я считаю, что Польша слишком втянулась в борьбу Украины. Она поверила, что НАТО сможет вооружить Украину до такой степени, что она победит Россию. Польша только сейчас начинает понимать, что украинской победы не будет. Россия, на которую Польша показывает пальцем и которую высмеивает, скоро будет стоять у польских границ и смотреть на неё через бинокль», — подчёркивает он.

Скотт Риттер также критически относится к громким заявлениям Польши об увеличении своих вооружённых сил. «Давайте начистоту: в военном отношении Польша не среди лидеров Европы. Ей до этого далеко», — заявил он.

Экс-офицер разведки согласен с генералом Кристофером Каволи, который заявил, что масштабы происходящего на Украине европейцам вообще сложно себе представить. «Мы к этому не готовы. Если так говорит глава сил США в Европе, то Польша, в свою очередь, даже в малейшей степени к этому не готова», — резюмирует он.